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Общество23 сентября 2022 14:36

Антициклон с Баренцева и Карского морей не изменит погоду в Мурманской области

Воздух прогреется до +12
Ника СВЕТЛОВА
В Мурманской области будет относительно сухо и тепло.

В Мурманской области будет относительно сухо и тепло.

Фото: Мария ПАШЕНКОВА

На выходных погоду в Мурманской области будет определять антициклон с Баренцева и Карского морей. Но с его приходом в регионе ничего не поменяется.

- Характер погоды по Мурманской области в этот период не изменится. Преобладающая температура воздуха в дневные часы составит от +6 до +12 градусов, - сообщает областной гидрометцентр.

Напомним: 23 сентября в Заполярье началась астрономическая осень.

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