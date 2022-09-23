Антициклон с Баренцева и Карского морей не изменит погоду в Мурманской области

В Мурманской области будет относительно сухо и тепло. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

На выходных погоду в Мурманской области будет определять антициклон с Баренцева и Карского морей. Но с его приходом в регионе ничего не поменяется.

- Характер погоды по Мурманской области в этот период не изменится. Преобладающая температура воздуха в дневные часы составит от +6 до +12 градусов, - сообщает областной гидрометцентр.

Напомним: 23 сентября в Заполярье началась астрономическая осень.

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