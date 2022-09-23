Экс-работник транспортного предприятия обманул своего начальника на полмиллиона рублей

Северянин сообщил, что полученные деньги потратил на погашение своих долгов. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Руководитель транспортной компании Мурманска обратился в полицию, рассказав, что один из бывших работников присвоил себе полмиллиона рублей, принадлежащих организации.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

- По словам мужчины, его знакомый, ранее работавший у него на предприятии, предложил стать посредником в закупке компьютерного оборудования по цене значительно ниже рыночной. Начальник согласился, боясь упустить счастливый случай. Дома он передал приятелю 500 тысяч рублей для закупки 11-ти видеокарт и 6-ти системных блоков для компьютеров, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Однако технику злоумышленник так и не доставил, на связь выходить перестал. 32-летнего уроженца Санкт-Петербурга, временно живущего в Мурманске, задержали. Мужчина сообщил, что полученные деньги потратил на погашение своих долгов.

В отношении северянина возбудили три уголовных дела по части 2 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата вверенного чужого имущества). Ему грозит до пяти лет лишения свободы. С мужчины взята подписка о невыезде.

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