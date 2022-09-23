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Происшествия23 сентября 2022 14:38

Экс-работник транспортного предприятия обманул своего начальника на полмиллиона рублей

Мужчина предложил свои услуги по закупке компьютерного оборудования по цене ниже рыночной
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
Северянин сообщил, что полученные деньги потратил на погашение своих долгов.

Северянин сообщил, что полученные деньги потратил на погашение своих долгов.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Руководитель транспортной компании Мурманска обратился в полицию, рассказав, что один из бывших работников присвоил себе полмиллиона рублей, принадлежащих организации.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

- По словам мужчины, его знакомый, ранее работавший у него на предприятии, предложил стать посредником в закупке компьютерного оборудования по цене значительно ниже рыночной. Начальник согласился, боясь упустить счастливый случай. Дома он передал приятелю 500 тысяч рублей для закупки 11-ти видеокарт и 6-ти системных блоков для компьютеров, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Однако технику злоумышленник так и не доставил, на связь выходить перестал. 32-летнего уроженца Санкт-Петербурга, временно живущего в Мурманске, задержали. Мужчина сообщил, что полученные деньги потратил на погашение своих долгов.

В отношении северянина возбудили три уголовных дела по части 2 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата вверенного чужого имущества). Ему грозит до пяти лет лишения свободы. С мужчины взята подписка о невыезде.

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