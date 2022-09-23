На побережье Баренцева моря застрял в песках Volkswagen

Водитель пытается вытащить иномарку. Фото: vk.com/my_teriberka

Туристы продолжают кататься по пляжу в Териберке на своих авто, что заканчивается для них печально. Так, на побережье Баренцева моря увяз в песке Volkswagen. Водитель пытается вытащить иномарку. Но получилось ли?

- Там уже пора бизнес организовать. Поставить на берегу дежурный тягач и все, не прогорит точно, - шутят северяне в паблике "Моя Териберка".

А между тем, на пляже стоит знак о том, что проезд в водоохранной зоне запрещен. За это предусмотрена административная ответственность.

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