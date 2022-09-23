Участки для многодетных семей на улице Родниковой в Мурманске подключат к водоснабжению

«Мурманскводоканал» уже приступил к разработке проекта. Фото: минстрой Мурманской области

В Мурманске земельные участки на улице Родниковой, которые были выделены многодетным семьям, обеспечат водоснабжением. Соответствующие контракты заключили.

- Мы понимаем озабоченность людей проблемой обеспечения инфраструктурой их земельных участков. Однако правительство Мурманской области прилагает все усилия для решения этого вопроса. На сегодняшний день заключены договоры с «Мурманскводоканалом» для подключения к сетям водоснабжения, – отметил первый замминистра строительства региона Алексей Грачиков.

«Мурманскводоканал» уже приступил к разработке проекта. Работы планируется провести в 2023 году.

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