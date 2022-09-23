В Мурманске мужчина ударил ножом сотрудника магазина за просьбу вернуть украденные батарейки

Ранее судимый северянин похитил в одном из магазинов города набор батареек за 34 рубля.
Фото: Иван ВИСЛОВ
В Мурманске будут судить 31-летнего местного жителя, который совершил разбой. Мужчина обвиняется по части 2 статьи 162 УК РФ.
Ранее судимый северянин похитил в одном из магазинов города набор батареек за 34 рубля, из-за чего несовершеннолетний сотрудник точки продажи начал его преследовать. В ответ на требование вернуть похищенный товар мужчина ударил работника ножом в живот, после чего скрылся. Сотрудника госпитализировали в больницу.
- На время рассмотрения уголовного дела злоумышленник был заключен под стражу. За совершение преступления ему грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом или ограничением свободы, - сообщает пресс-служба Первомайского районного суда Мурманска.
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