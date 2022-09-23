Экс-сотрудник ДПС из Островного украл гусеничный транспортер и обменял его на автомобиль

Осужденный попытался скрыть следы преступления и поместил в гараж внешне схожий с похищенным транспортом гусеничный транспортер. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Мурманской области осудили инспектора ГИБДД, который попался на краже. Мужчина признан виновным в совершении преступления по части 3 статьи 158 УК РФ.

Как установили следствие и суд, в 2021 году житель Островного, будучи в должности инспектора группы ДПС, ради незаконного обогащения похитил состоящий на балансе полиции гусеничный транспортер стоимостью 389 тысяч рублей. Транспорт он передал по ранее достигнутой договоренности своему знакомому, обменяв его на автомобиль.

- Осужденный попытался скрыть следы преступления и поместил в гараж, расположенный в Островном, внешне схожий с похищенным транспортом гусеничный транспортер, но непригодный для эксплуатации и не представляющий материальной ценности, который планировал выдавать за похищенный, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Мурманской области Наталия Тростина.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, а также штраф. Приговор не вступил в законную силу.

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