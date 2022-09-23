Стало известно, когда в Мурманске закроется магазин H&M

Единственный в Мурманске H&M в "Мурманск Молле" закрывается. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В марте 2022 года H&M, как и многие иностранные магазины в России, закрылся на фоне спецоперации. Летом торговая сеть заявила о решении уйти из российского бизнеса, для чего в августе открыла магазины для ликвидации остатков товара.

Закрылся и единственный магазин H&M в Мурманске, расположенный в "Мурманск Молле". Правда, в августе снова открылся для распродажи товара.

Сейчас же на дверях магазина висит объявление, что 6 октября магазин окончательно закроется.

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