В Мурманске кассир и ее приятельница обокрали магазин на 67 тысяч рублей

В отношении северянок возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманске магазин лишился товаров на 67 тысяч рублей из-за нерадивой сотрудницы и ее знакомой. Представители торговой точки обратились в полицию.

Как выяснилось, у одной из северянок накануне была рабочая смена, она занималась расчетными операциями на кассе. В это время в магазин зашла ее знакомая, с которой они заранее договорились о краже товара.

- Женщина под видом добросовестного покупателя набрала в тележку большое количество всевозможного товара: от детской одежды до бытовой химии. Работница организации стала пробивать товар по штрих-коду, однако через кассу ничего не фиксировала. Затем все похищенное ее напарница перекладывала в пакеты и убирала в камеру хранения. Периодически возвращаясь, она брала оттуда украденное и уносила домой, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

31-летнюю и 25-летнюю мурманчанок задержали. Последняя ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за кражу. Полицейским удалось забрать часть украденных вещей и вернуть их владельцу компании.

В отношении северянок возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Им грозит до 5 лет лишения свободы.

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