Автоподъезд к Териберке перекроют на час

Дорогу на Териберку реконструируют, из-за этого ведутся взрывные работы. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Мурманскавтодор предупреждает водителей из Мурманской области и гостей региона, что 27 сентября с 12.00 до 13.00 будет перекрыт автоподъезд к Териберке.

Ограничение коснется участка с 10 по 20 километры. Причиной станут взрывные работы в рамках реконструкции дороги на село.

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