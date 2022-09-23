Семьям мобилизованных жителей Мурманской области выплатят по 100 тысяч рублей

Семьи призывников получат единовременную выплату. Фото: Виталий ТИМКИВ

В рамках частичной мобилизации в Мурманской области планируют призвать около 1000 человек. Губернатор Андрей Чибис, возглавивший призывную комиссию, сообщил, что поддержать надо не только призывников, но и их семьи.

- В целях поддержки семей граждан, призванных в рамках частичной мобилизации, мы устанавливаем единовременную выплату. Она составит 100 тысяч рублей на семью и по 20 тысяч рублей на каждого ребенка, - написал Андрей Чибис в своем Telegram-канале.

Напомним: командующий Северным флотом Александр Моисеев рассказал, кого призовут в первую очередь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru