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Политика23 сентября 2022 11:48

Семьям мобилизованных жителей Мурманской области выплатят по 100 тысяч рублей

Также по 20 тысяч выплатят на каждого ребенка
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
Семьи призывников получат единовременную выплату.

Семьи призывников получат единовременную выплату.

Фото: Виталий ТИМКИВ

В рамках частичной мобилизации в Мурманской области планируют призвать около 1000 человек. Губернатор Андрей Чибис, возглавивший призывную комиссию, сообщил, что поддержать надо не только призывников, но и их семьи.

- В целях поддержки семей граждан, призванных в рамках частичной мобилизации, мы устанавливаем единовременную выплату. Она составит 100 тысяч рублей на семью и по 20 тысяч рублей на каждого ребенка, - написал Андрей Чибис в своем Telegram-канале.

Напомним: командующий Северным флотом Александр Моисеев рассказал, кого призовут в первую очередь.

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