Семьям мобилизованных жителей Мурманской области выплатят по 100 тысяч рублей

Семьи призывников получат единовременную выплату.
Фото: Виталий ТИМКИВ
В рамках частичной мобилизации в Мурманской области планируют призвать около 1000 человек. Губернатор Андрей Чибис, возглавивший призывную комиссию, сообщил, что поддержать надо не только призывников, но и их семьи.
- В целях поддержки семей граждан, призванных в рамках частичной мобилизации, мы устанавливаем единовременную выплату. Она составит 100 тысяч рублей на семью и по 20 тысяч рублей на каждого ребенка, - написал Андрей Чибис в своем Telegram-канале.
Напомним: командующий Северным флотом Александр Моисеев рассказал, кого призовут в первую очередь.
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