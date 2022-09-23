Житель Печенгского округа смог получить невыплаченную зарплату благодаря судебным приставам

Судебные приставы уведомили руководство компании о последующих принудительных мерах в случае невыплаты долга. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Житель Печенгского района добился выплаты зарплаты от бывшего работодателя. Организация задолжала экс-работнику более 129 тысяч рублей.

Мужчина обратился в суд, который встал на его сторону и обязал работодателя выплатить задолженность по оплате труда. Исполнительный документ социально значимой категории судебных решений поступил в межрайонное специализированное отделение судебных приставов.

Судебные приставы уведомили руководство компании о последующих принудительных мерах в случае невыплаты долга. Также сотрудники предупредили об уголовной ответственности по статье 315 УК РФ (неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта).

- Чтобы избежать негативных последствий организация погасила всю сумму задолженности по зарплате. Деньги перечислены взыскателю, - сообщает пресс-служба УФССП России по Мурманской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru