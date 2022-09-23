Очаровательный толстяк. Фотоловушка заповедника «Пасвик» сняла красивого медведя

Упитанный мишка попал в фотоловушку. Фото: Иван МАКЕЕВ

Сотрудники заповедника «Пасвика» поделились кадрами с одной из фотоловушек на своей территории.

- Упитанный медведь неспешно прогуливается у себя дома. Красавец, – сообщили в группе заведника в «ВКонтакте» (6+).

Напомним: медведь выгнал рыбаков из палаточного лагеря, хотя мужчины и пытались его отогнать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru