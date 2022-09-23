Очаровательный толстяк. Фотоловушка заповедника «Пасвик» сняла красивого медведя

Упитанный мишка попал в фотоловушку.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Сотрудники заповедника «Пасвика» поделились кадрами с одной из фотоловушек на своей территории.
- Упитанный медведь неспешно прогуливается у себя дома. Красавец, – сообщили в группе заведника в «ВКонтакте» (6+).
Напомним: медведь выгнал рыбаков из палаточного лагеря, хотя мужчины и пытались его отогнать.
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