В Мурманске пройдет митинг-концерт «Своих не бросаем!»

Митинг пройдет на улице Ленинградской.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
23 сентября начались референдумы в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях на предмет возможного вхождения их в состав Российской Федерации.
В их поддержку в Мурманске состоится митинг-концерт «Своих не бросаем!» (6+). Его проведут на улице Ленинградской в 15.00.
Напомним: голосование в рамках референдумов пройдет также на территории Мурманской области для тех жителей указанных регионов, которые покинули их и сейчас живут в России.
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