В Мурманске пройдет митинг-концерт «Своих не бросаем!»

Митинг пройдет на улице Ленинградской. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

23 сентября начались референдумы в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях на предмет возможного вхождения их в состав Российской Федерации.

В их поддержку в Мурманске состоится митинг-концерт «Своих не бросаем!» (6+). Его проведут на улице Ленинградской в 15.00.

Напомним: голосование в рамках референдумов пройдет также на территории Мурманской области для тех жителей указанных регионов, которые покинули их и сейчас живут в России.

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