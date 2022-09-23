Андрей Чибис о частичной мобилизации в Мурманской области: "На сборном пункте встретил девушку"

Глава региона поговорил с теми, кто отвечает за исполнение указа президента России на местах. Фото: скрин видео

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис посетил сборный пункт в Мурманске и военкомат в Коле, посмотрев, как там идет работа. Он поговорил с теми, кто отвечает за исполнение Указа президента России о частичной мобилизации на местах.

- В сборном пункте увидел девушку. Северяне каждый день обращаются в военкоматы и вне мобилизации. Среди них - добровольцы и те, кто планирует служить по контракту на Северном флоте. Патриотизм - это про жителей Мурманской области. И в этом наша сила, - отметил глава региона.

Напомним: командующий Северным флотом Александр Моисеев рассказал, кого призовут в Мурманской области в рамках частичной мобилизации. Также 22 сентября на сайте правительства Мурманской области было опубликовано постановление о создании призывных комиссий за подписью губернатора Андрея Чибиса. Сам глава региона стал председателем призывной комиссии.

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