Глава Росрыболовства: Пока даже нет смысла думать об увеличении квот на вылов краба в Баренцевом море

Любительский лов камчатского краба в Мурманской области откроет на пяти участках. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

16 августа в Мурманской области начался сезон любительского лова камчатского краба. В 2022 году на него выделена квота в 100 тонн.

Вопрос увеличения квоты подняли в Росрыболовстве.

- Это по сути эксперимент. Мы смотрим, как реализуются инфраструктурные проекты вокруг этих участков, потому что инвесторами заявлено строительство гостиниц, строительство соответствующей инфраструктуры для туризма. Пока даже нет смысла думать о том, чтобы увеличивать эти объемы, - сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Сейчас объем краба на любительских участках в Мурманской области освоен только на 10 - 15%. Также не будут увеличивать квоту на основной вылов, хотя запасы краба в Баренцевом море хорошие. Это обусловлено тем, что сейчас наблюдается проблема с экспортом.

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