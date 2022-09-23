Жители Мурманской области начали получать повестки в рамках частичной мобилизации

В рамках частичной мобилизации в Мурманской области мобилизуют тысячу человек. Фото: Виталий ТИМКИВ

21 сентября президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России, в рамках которой призовут 300 тысяч человек. В Мурманской области вручить повестки планируют тысяче человек, северяне уже получают такие документы.

Напомним: командующий Северным флотом Александр Моисеев рассказал, кого призовут в первую очередь в рамках частичной мобилизации.

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