Жестоко убивший женщину житель Мурманска пытался обжаловать приговор

Судебная коллегия приговор оставила без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения. Фото: Виктор Гусейнов

Житель Мурманска, жестоко убивший женщину, подал апелляцию на приговор суда. Мужчину не устроило наказание, которое он посчитал чрезмерно суровым.

16 апреля у пьяного осужденного возник конфликт с северянкой. Он не менее 14 раз ударил ее кулаками по голове, туловищу и конечностям, от чего женщина скончалась на следующий день в больнице.

- Суд первой инстанции признал мужчину виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшей. Он был приговорен по части 4 ст. 111 УК РФ к 8 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, - сообщает прокуратура Мурманской области.

Между тем, оснований для смягчения наказания не нашлось, поэтому судебная коллегия приговор оставила без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Приговор вступил в законную силу.

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