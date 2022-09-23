В Мурманске прокуратура проводит проверку по факту ДТП с пострадавшей девочкой

Ход и результаты проверки находятся на личном контроле прокурора области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

20 сентября в Мурманске на пересечении улицы Володарского с улицей Челюскинцев попала под колеса авто школьница. Девочка перебегала дорогу, а в этот момент мимо пролетел автомобиль, сбив ребенка по касательной.

Как в соцсетях сообщила мама девочки, ребенок получил сотрясение мозга и перелом кости верхнечелюстной пазухи, множественные ушибы мягких тканей.

По поручению прокурора Мурманской области Сергея Паволина организована проверка по факту этого ДТП.

- Будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана оценка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения и законодательства в сфере защиты прав и интересов несовершеннолетних, - сообщили в прокуратуре региона.

Ход и результаты проверки находятся на личном контроле прокурора области.

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