Спасатели нашли вещи и документы упавшего с моста в Мурманске мужчины

Поиски велились на берегу и на воде. Фото: vk.com/szrpso

Вечером 21 сентября с моста через Кольский залив в Мурманске упал мужчина. Его поиски начались сразу, но на данный момент не принесли результата.

- Немедленно к месту выдвинулись спасатели, но на поверхности воды никого не обнаружили. Были найдены вещи и документы, предположительно, утонувшего гражданина. Следующий поиск производился ночью, в период отлива. Осматривались отмели на западном и восточном берегах залива, - сообщили в Мурманского АКАСЦ.

Напомним: 22 сентября поиск временно приостанавливали.

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