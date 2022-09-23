Хотела сделать дома ремонт. В Мурманске начальница почты получила условный срок за кражу денег из сейфа

Женщина полностью возместила материальный ущерб, признала вину и раскаялась в содеянном. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Мурманске вынесли приговор начальнице почтового отделения Ленинского округа города. 31-летняя северянка попала под уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ за хищение денег организации.

С сентября по ноябрь 2021 года женщина шесть раз забирала из сейфа наличные, вверенные ей АО «Почта России». Всего она похитила 98 000 рублей.

- Начальница вносила в журнал учета движения наличных денег ложные сведения о наличии в кассе похищенных ею сумм. Похищенные средства, по словам подсудимой, она тратила на продукты и стройматериалы для ремонта в своей квартире. В декабре 2021 года в отделении почтовой связи проводилась ревизия, тогда и выявили недостачу денег, - сообщает пресс-служба Ленинского районного суда Мурманска.

Женщина полностью возместила материальный ущерб, признала вину и раскаялась в содеянном, способствовала раскрытию и расследованию преступления.

Северянка получила наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно. Ей установлен испытательный срок - два года, в течение которого она должна доказать свое исправление.

Приговор вступил в законную силу.

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