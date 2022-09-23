Ночью в Териберке полностью сгорел автомобиль

Причины и ущерб от пожара устанавливаются. Фото: vk.com/murman01

В Териберке минувшей ночью на улице Первой Пятилетки вспыхнул ВАЗ-2104. Через пару минут на месте происшествия уже работал дежурный караул пожарной части.

- В 03.35 огнеборцы полностью ликвидировали возгорание. Автомобиль поврежден огнем по всей площади, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

В тушении были задействованы два человека личного состава и два единицы техники.

Причины и ущерб от пожара устанавливаются. Также предстоит найти владельца автомобиля.

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