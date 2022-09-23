Ночью в Териберке полностью сгорел автомобиль

Причины и ущерб от пожара устанавливаются. Фото: vk.com/murman01
В Териберке минувшей ночью на улице Первой Пятилетки вспыхнул ВАЗ-2104. Через пару минут на месте происшествия уже работал дежурный караул пожарной части.
- В 03.35 огнеборцы полностью ликвидировали возгорание. Автомобиль поврежден огнем по всей площади, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.
В тушении были задействованы два человека личного состава и два единицы техники.
Причины и ущерб от пожара устанавливаются. Также предстоит найти владельца автомобиля.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru