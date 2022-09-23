В Мурманской области открылись участки для голосования на референдумах

Жители ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, находящиеся в Мурманской области, смогут проголосовать на референдумах. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

27 сентября на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей пройдут референдумы о вхождении их в состав Российской Федерации.

Голосование пройдет также на территории Мурманской области - для тех жителей указанных регионов, которые покинули их и сейчас живут в России.

- Содействие в организации работы участков по запросу избирательных комиссий Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей будет оказано в части предоставления помещений для голосования и технологического оборудования, включая стационарные и переносные ящики, мобильные ширмы и сейф-пакеты для хранения избирательной документации, - сообщил председатель избирательной комиссии Мурманской области Антон Богомолов.

По данным регионального оперштаба, голосование состоится 27 сентября на участке в ДК им. Кирова в Мурманске, а с 23 по 26 сентября 2022 года вне его. Также участки будут открыты в Коле, Ковдоре, Ревде, Мончегорске, Апатитах, Кировске, Полярных Зорях, Кандалакше, Заполярном, Оленегорске.

На вопросы о референдумах ответят по телефонам: 8-800-200-00-20 (бесплатный многоканальный телефон), 8 (8152)45-45-17 – «горячая линия» в Мурманской области.

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