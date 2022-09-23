Движение на дороге Мишуково - Снежногорск ограничат на пять дней

Будет закрыто движение для всех видов транспорта с 17.00 до 18.00. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области ограничат движение транспорта на автодороге Мишуково - Снежногорск. Так, с 26 по 30 сентября включительно будет перекрыт участок со 2-го по 5-й километры.

- В связи с проведением взрывных работ на объекте "Комплекс перегрузки угля "Лавна" в морском порту "Мурманск", будет закрыто движение для всех видов транспорта с 17.00 до 18.00, резервное время с 18.00 до 19.00, - сообщает Мурманскавтодор.

Напомним: дорогу к Поморской набережной в Коле перекроют 24 сентября.

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