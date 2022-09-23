В Мурманске водитель Lexus решил протаранить бетонный забор

Передняя часть автомобиля оказалась всмятку. Фото: vk.com/murmansk_dtp51

22 сентября в Мурманске произошло ДТП с участием одной машины.

На улице Промышленной водитель Lexus решил пойти на таран бетонного ограждения, из-за чего передняя часть автомобиля оказалась всмятку.

В группе "ДТП 51 Помощь на дорогах Мурманска" сообщают, что мужчина перепутал педали.

"КП"-Мурманск" обратилась за комментарием в пресс-службу УГИБДД региона.

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