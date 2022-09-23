Опубликовано постановление правительства Мурманской области о создании призывных комиссий

Опубликовано постановление о создании призывных комиссий в Мурманской области. Фото: Михаил ФРОЛОВ

22 сентября на сайте правительства Мурманской области было опубликовано постановление о создании призывных комиссий за подписью губернатор Андрея Чибиса. Сам глава региона стал председателем призывной комиссии.

Комиссии созданы в Мурманске, ЗАТО Александровск, Видяево, Заозерске, Островном, Североморске, Апатитах, Кировске, Ковдорском районе, Мончегорске, Оленегорске, Печенгском округе, Полярных Зорях, Кандалакшском, Кольском, Ловозерском, Терском районах.

Документ подробно прописывает состав призывных комиссий вплоть до участвующих в них врачей.

Напомним: 21 сентября президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации, в Мурманской области она коснется тысячи человек. Командующий Северным флотом Александр Моисеев рассказал, кого призовут в Мурманской области в рамках частичной мобилизации.

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