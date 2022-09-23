Создателя в Мурманске запрещенной в России ячейки «Свидетелей Иеговы» оштрафовали на 580 тысяч рублей

Суд приговорил мурманчанина к штрафу почти на полмиллиона рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд вынес приговор северянину, который стал одним из руководителей и создателей ячейки в Мурманске запрещенной в России религиозной организации «Свидетели Иеговы».

Как сообщает СУ Следственного комитета по Мурманской области, в отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности религиозного объединения, в отношении которого судом принято вступившее в законную силу решение о его ликвидации в связи с осуществлением экстремистской деятельности).

— Осужденный с апреля 2017 года по 2019 год осуществлял на территории Мурманска деятельность религиозного объединения, лично проводил собрания, проповеди, участвовал в распространении религиозной литературы, вовлекал новых участников, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области Наталия Тростина.

Мурманчанина приговорили к штрафу в 580 миллионов рублей. Второго создателя запрещенной религиозной ячейки объявили в международный розыск, он заочно заключен под арест.

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