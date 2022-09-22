Александр Моисеев рассказал, кого будут призывать в рамках частичной мобилизации. Фото: правительство Мурманской области
Командующий Северным флотом Александр Моисеев рассказал, кого призовут в Мурманской области в рамках частичной мобилизации.
- Это - уволенные в запас в течение последних пяти лет по контракту или по призыву, прошедшие мобилизационные сборы граждане первой категории. Конечно, приоритет будет отдаваться тем, кто имеет определенные навыки, опыт, - сообщил Александр Моисеев.
Всего в Мурманской области планируют мобилизовать порядка тысячи человек.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru