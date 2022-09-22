Александр Моисеев рассказал, кого будут призывать в рамках частичной мобилизации. Фото: правительство Мурманской области

Командующий Северным флотом Александр Моисеев рассказал, кого призовут в Мурманской области в рамках частичной мобилизации.

- Это - уволенные в запас в течение последних пяти лет по контракту или по призыву, прошедшие мобилизационные сборы граждане первой категории. Конечно, приоритет будет отдаваться тем, кто имеет определенные навыки, опыт, - сообщил Александр Моисеев.

Всего в Мурманской области планируют мобилизовать порядка тысячи человек.

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