Поиски пропавшего в Кольском заливе после падения с моста мужчины временно приостановлены

Мужчина упал с моста вечером 21 сентября. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Вечером 21 сентября с моста через Кольский залив в Мурманске упал мужчина. Тогда же началась поисковая операция.

- В настоящее время поиски приостановлены до следующего отлива, ориентировочно до 22 часов, - сообщила "КП"-Мурманск" начальник пресс-службы МЧС по Мурманской области Дина Рыгина.

Возраст северянина пока не сообщается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru