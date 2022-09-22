Поиски пропавшего в Кольском заливе после падения с моста мужчины временно приостановлены

Мужчина упал с моста вечером 21 сентября.
Фото: Мария ПАШЕНКОВА
Вечером 21 сентября с моста через Кольский залив в Мурманске упал мужчина. Тогда же началась поисковая операция.
- В настоящее время поиски приостановлены до следующего отлива, ориентировочно до 22 часов, - сообщила "КП"-Мурманск" начальник пресс-службы МЧС по Мурманской области Дина Рыгина.
Возраст северянина пока не сообщается.
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