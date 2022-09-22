В Ленинском округе Мурманска завершается второй этап перехода на закрытую систему горячего водоснабжения

В домах Ленинского округа будет течь вода без цвета и запаха. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В 2021 году завершился первый этап перехода на закрытую систему горячего водоснабжения в Ленинском округе Мурманска. В этом году опережающим темпом завершается второй этап. В 107 домах планируют установить 135 тепловых пунктов.

- На сегодняшний день подрядчики смонтировали уже 134 агрегата, благодаря которым из кранов мурманчан будет идти не теплоноситель из батарей, а качественная горячая вода, - рассказал заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта Мурманской области Алексей Комягин.

В прошлом году проблему решили в 29 домах.

Напомним: программа рассчитана на 449 домов, работы должны выполнить до конца 2025 года.

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