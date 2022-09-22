Из Ловозерского района санавиацией эвакуировали мужчину от озера

Мужчину эвакуировали санавиацией. Фото: МЧС по Мурманской области

22 сентября санавиация совершила вылет в Ловозерский район.

- Поступило сообщение, что в районе озера Кайнъявр 49-летнему гражданину требуется помощь спасателей и медицинских работников, - уточнили в пресс-службе МЧС по Мурманской области.

На данный момент мужчину уже доставили в больницу.

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