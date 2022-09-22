Андрей Чибис: Семьи тех, кто будет мобилизован, не должны быть брошены

Семья тех, кого коснется частичная мобилизация, обещают помогать со всеми вопросами. Фото: Виталий ТИМКИВ

В Мурманске состоялось первое заседание региональной призывной комиссии по частичной мобилизации. Напомним: в России частичная мобилизация затронет порядка 300 тысяч человек, а в Мурманской области - почти тысячу человек.

- Особенно важная задача, чтобы семьи тех, кто будет мобилизован, не были брошены. Чтобы вопросы, которые у них возникают, мы брали на карандаш, - отметил на заседании губернатор Андрей Чибис, который возглавил комиссию.

Напомним: повестки в рамках частичной мобилизации не приходят через "Госуслуги".

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