Жителя Полярных Зорь осудили за клевету в интернете и сопротивление сотруднику полиции

За совершение двух преступлений ему назначено лишение свободы условно на 1 год 6 месяцев со штрафом в размере 100 000 рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полярнозоринский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Полярных Зорь. Мужчина распространял ложные сведения, порочащие честь и достоинство другого лица, в интернете, а также применил насилие к представителю власти.

- В соцсети «ВКонтакте» северянин разместил видео и печатный текст, содержащий утверждение о заведомо ложных фактах и событиях в отношении другого лица, используя выражения, которые являются порочащими его честь и достоинство как человека и гражданина, - сообщают в суде.

Также мужчина проигнорировал требования сотрудника ГИБДД и попытался скрыться, оказал активное сопротивление сотрудникам полиции при его задержании. Он применил в их отношении них насилие, повлекшее причинение вреда здоровью, не опасного для жизни.

За совершение двух преступлений ему назначено лишение свободы условно на 1 год 6 месяцев со штрафом в размере 100 000 рублей, с выплатой компенсации морального вреда.

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