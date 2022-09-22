Жителю Мончегорска назначили штраф за незаконный вылов горбуши

Мужчину признали виновным в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 8.37 КоАП РФ
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Сотрудники погрануправления ФСБ России по Республике Карелия задержали браконьера из Мончегорска, который незаконно ловил рыбу на территории приграничного района.
- Северянин занимался выловом рыбы в местах миграционного хода тихоокеанского лосося (горбуши) на реке Колвица Кандалакшского района и на момент задержания уже успел поймать несколько экземпляров, - сообщает ведомство.
Мужчину признали виновным в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 8.37 КоАП РФ "Нарушение правил, регламентирующих рыболовство", с назначением штрафа в 2 тысячи рублей.
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