Жителю Мончегорска назначили штраф за незаконный вылов горбуши

Мужчину признали виновным в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 8.37 КоАП РФ Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сотрудники погрануправления ФСБ России по Республике Карелия задержали браконьера из Мончегорска, который незаконно ловил рыбу на территории приграничного района.

- Северянин занимался выловом рыбы в местах миграционного хода тихоокеанского лосося (горбуши) на реке Колвица Кандалакшского района и на момент задержания уже успел поймать несколько экземпляров, - сообщает ведомство.

Мужчину признали виновным в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 8.37 КоАП РФ "Нарушение правил, регламентирующих рыболовство", с назначением штрафа в 2 тысячи рублей.

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