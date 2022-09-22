Жители 65 домов в Североморске остались без горячей воды и отопления

Под отключение попали дома по улицам: Инженерная, Падорина, Чабоненко, Сизова, Полярная, С. Ковалева, Советская, Северная. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

22 сентября произошла коммунальная авария в Североморске. В 13.40 в МЧС поступила информация об отключении отопления и горячей воды в 65 домах.

- Под отключение попали дома по улицам: Инженерная, Падорина, Чабаненко, Сизова, Полярная, С. Ковалева, Советская, Северная. В них проживают 11 408 человек, из них 2631 несовершеннолетний. Также отключение коснулось четырех социально-значимых объектов - детсадов № 12 и № 50, школы № 7, гимназии № 1, - сообщили в ГУ МЧС по Мурманской области.

На месте аварии работает бригада в количестве шести человек и четырех единиц техники.

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