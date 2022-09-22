В Мурманске на улице Шевченко вместе с гаражом сгорел автомобиль

Пожар произошел в автогородке. Фото: МЧС Мурманской области

Вечером 21 сентября обеспокоенный прохожий сообщил в пожарную охрану о дыме, который шел из гаража автогородка №368 в Мурманске на улице Шевченко, 42в.

Через пару минут на месте п8роисшествия уже работали огнеборцы.

- Гараж №1а сгорел по всей площади, сгорел и находящийся в нем автомобиль "УАЗ Патриот". У гаража по соседству обгорела левая стена и крыша – гараж и находящийся в нем автомобиль Renault Sandero закопчены полностью. Общая площадь пожара составила 30 квадратных метров, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

В 22.58 полностью ликвидировали пожар.

В тушении были задействованы 12 человек личного состава и 3 единицы техники. Причина пожара и ущерб от него устанавливаются.

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