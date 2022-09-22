Финляндия хочет запретить въезд туристам из Мурманской области

Финляндия может остановить туристический поток из России. Фото: Александр ГЛУЗ

Российско-финская граница была закрыта два года из-за новой коронавирусной инфекции, с 1 июля возобновилась выдача виз, чтобы россияне могли выезжать за границу. Однако позже на фоне специальной военной операции и санкций Финляндия решила ограничить выдачу виз, изменив правила.

Сейчас же страна ищет возможность, чтобы полностью запретить въезд туристам из России и, в частности, Мурманской области.

- Мы решили начать готовить национальное решение о том, как мы можем ограничить или полностью предотвратить этот туристический поток, и это национальное решение может включать новое законодательство, которое будет создано очень быстро, - цитирует министра иностранных дел Финляндии Пекку Хаависто Iltalehti.

Он отметил, что Финляндия не хочет быть транзитной зоной для владельцев шенгеских виз. Напомним: Мурманск стал одним из четырех городов для выдачи финских виз.

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