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Общество22 сентября 2022 11:25

Финляндия хочет запретить въезд туристам из Мурманской области

Не пускать планируют даже владельцев шенгенских виз
Ника СВЕТЛОВА
Финляндия может остановить туристический поток из России.

Финляндия может остановить туристический поток из России.

Фото: Александр ГЛУЗ

Российско-финская граница была закрыта два года из-за новой коронавирусной инфекции, с 1 июля возобновилась выдача виз, чтобы россияне могли выезжать за границу. Однако позже на фоне специальной военной операции и санкций Финляндия решила ограничить выдачу виз, изменив правила.

Сейчас же страна ищет возможность, чтобы полностью запретить въезд туристам из России и, в частности, Мурманской области.

- Мы решили начать готовить национальное решение о том, как мы можем ограничить или полностью предотвратить этот туристический поток, и это национальное решение может включать новое законодательство, которое будет создано очень быстро, - цитирует министра иностранных дел Финляндии Пекку Хаависто Iltalehti.

Он отметил, что Финляндия не хочет быть транзитной зоной для владельцев шенгеских виз. Напомним: Мурманск стал одним из четырех городов для выдачи финских виз.

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