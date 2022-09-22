Судоремонтный завод «10 СРЗ» задолжал своим сотрудникам 1,4 миллиона рублей по зарплате

В Мурманской области зафиксирован долг по зарплате в размере 1,4 миллиона рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мурманскстат опубликовал данные о просроченной задолженности по заработной плате среди работодателей Мурманской области.

На данный момент весь долг по зарплате - 1,4 миллиона рублей - приходится на АО «10 ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод».

- Задолженность сложилась по причине отсутствия собственных средств хозяйствующего субъекта. Численность работников, перед которыми имелась задолженность, составила 452 человека. В среднем одному работнику не выплачено 3,1 тысячи рублей зарплаты, - сообщили в Мурманскстате.

Напомним: жительница Мурманска никак не могла добиться выплаты долга по зарплате от мурманской организации, где она раньше работала. Экс-сотруднице задолжали 250 тысяч рублей. Восстановить справедливость помогли судебные приставы.

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