Судоремонтный завод «10 СРЗ» задолжал своим сотрудникам 1,4 миллиона рублей по зарплате

В Мурманской области зафиксирован долг по зарплате в размере 1,4 миллиона рублей.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Мурманскстат опубликовал данные о просроченной задолженности по заработной плате среди работодателей Мурманской области.
На данный момент весь долг по зарплате - 1,4 миллиона рублей - приходится на АО «10 ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод».
- Задолженность сложилась по причине отсутствия собственных средств хозяйствующего субъекта. Численность работников, перед которыми имелась задолженность, составила 452 человека. В среднем одному работнику не выплачено 3,1 тысячи рублей зарплаты, - сообщили в Мурманскстате.
Напомним: жительница Мурманска никак не могла добиться выплаты долга по зарплате от мурманской организации, где она раньше работала. Экс-сотруднице задолжали 250 тысяч рублей. Восстановить справедливость помогли судебные приставы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru