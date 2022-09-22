В Минцифры рассказали, будут ли жители Мурманской области получать повестки о частичной мобилизации через "Госуслуги"

Повестки через "Гослуги" приходить не будут. Фото: Алексей БУЛАТОВ

21 сентября президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. После этого в сети появилась информация, что повестки будут приходить через сайт "Госуслуги."

- В связи с появившимися в соцсетях публикациями о том, что электронные повестки в рамках частичной мобилизации будут рассылаться через "Госуслуги", сообщаем, что таких планов нет. Необходимая законодательная база для этого отсутствует, - сообщил оперштаб Мурманской области со ссылкой на Минцифры.

Всего в России частичная мобилизация коснется 300 тысяч человек, в Мурманской области - тысячи.

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