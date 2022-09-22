Специалисты Северного флота обезвредили 39 минометных снарядов времен Великой Отечественной войны

Боеприпасы обнаружили спустя 77 лет после Великой Победы. Фото: УФСБ России по Северному флоту

Специалисты Северного флота обезвредили снаряды времен Великой Отечественной войны.

- Во время поисковых мероприятий в районе 1461 километра трассы «Кола» обнаружено 39 минометных снарядов калибром 80 мм, - сообщили в УФСБ России по Северному флоту.

Ранее инженерные подразделения Северного флота уничтожили 48 боеприпасов немецкого производства (37 снарядов калибром 20 мм к зенитной пушке, 2 снаряда калибром 120 мм, 9 патронов к стрелковому оружию калибром 7,92 мм), которые обнаружили в окрестностях Заозерска.

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