Жители Мурманска стоят в пробках из-за ремонта на улице Подгорной

На улице Подгорной в активной стадии ремонт дороги.
Фото: Мария ПАШЕНКОВА
В Мурманске продолжается дорожная кампания. Из-за этого водители попадают в заторы, особенно на самых оживленных участках, например, на проспекте Ленина и на улице Подгорной.
- Регулярно езжу по Подгорной на работу и домой. Заторы серьезные, особенно в час пик, - рассказал "КП"-Мурманск" мурманчанин Андрей Киповников.
Движение ограничено во все стороны, сейчас рабочие уже приступили к укладке асфальта. Также водители жалуются, что из-за дорожных работ пробивают колеса.
Ремонт дорог в Мурманске должен завершиться до конца осени.
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