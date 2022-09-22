Движение поездов после схода пяти вагонов состава "Мурманск-Санкт-Петербург" восстановили

Поезд сошел с рельсов, но не перевернулся. Фото: МЧС по Мурманской области

В 12.40 21 сентября в районе перегона станции Куна и Ягельный Бор под Оленегорском сошли с рельсов пять вагонов пассажирского поезда №21 "Мурманск-Санкт-Петербург". Они остались на колесах.

В ЧП никто не пострадал, пассажиров доставили в пункты назначения иным способом.

- На время проведения восстановительных работ перегон был временно закрыт для движения. На месте работала специальная техника и бригады железнодорожников, - сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги. Как уточнили в пресс-службе МЧС по Мурманской области, утром 22 сентября восстановительные работы на поврежденном участке железой дороги завершены, движение восстановлено.

Из-за ЧП были задержаны поезда №285 сообщением Мурманск – Новороссийск и №15 Мурманск – Москва, их отправили из Мурманска в 9.30 и в 9.45 соответственно.

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