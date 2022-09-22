В Кольском заливе ищут упавшего с моста жителя Мурманска

Мужчина упал с моста через Кольский залив вечером 21 сентября. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Поздно вечером 21 сентября поступила информация, что с моста через Кольский залив упал мужчина.

На место оперативно прибыли спасатели.

- Поисковые работы продолжаются, - сообщили "КП"-Мурманск" в пресс-службе МЧС по Мурманской области.

Причины случившегося уточняются. Температура воды в Кольском заливе составляет в данный момент около +6-8 градусов.

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