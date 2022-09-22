В Мурманске построят концертный зал на 1500 зрителей в помещении бывшего цеха

"Новый концертный зал построят в рамках проекта "Новый Мурманск". Фото: КБ "Стрелка"

К 2030 году должно завершиться строительство "Нового Мурманска" на территории бывшего судоремонтного завода. В рамках этого проекта в Мурманске появится концертно-событийный зал на 1500 мест.

- На данный момент аналогов ему в городе нет. Мы, как и все регионы, арендуем для мероприятий Ледовый дворец спорта, другие дворцы культуры, - сообщила генеральный директор Корпорации развития Мурманской области Светлана Панфилова.

Концертный зал планируют разместить в здании бывшего корпусного цеха судверфи, которое, по оценкам специалистов, находится в неплохом состоянии.

- Объект уникальный, красивый, там много артефактов судоремонта, их также планируем сохранить, - уточнила Светлана Панфилова.

Помимо этого в рамках "Нового Мурманска" построят конгресс-центр вместимостью 1400 человек, четырехзвездочную гостиницу и крытый мост-парк длиной 480 метров.

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