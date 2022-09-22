Полиция по горячим следам задержала укравшего две иконы из храма мурманчанина

Охранники ЧОПа не смогли задержать грабителя, но успели его сфотографировать. Фото: vk.com/hramvladimira

В ночь на 20 сентября в Мурманске мужчина проник в храм святого князя Владимира через окно, которое разбил, и украл церковное имущество - две иконы. Сработала сигнализация, и на место прибыли сотрудники ЧОПа. Они пытались задержать преступника, однако он скрылся. При этом охранники успели сфотографировать мужчину.

- В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские по горячим следам задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый безработный 32-летний мурманчанин. В содеянном мужчина раскаялся. У подозреваемого полицейскими было изъято похищенное имущество и возвращено законному владельцу, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Задержанному грозит до четырех лет лишения свободы за кражу. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

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