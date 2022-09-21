В Гаджиево и Полярном обнаружили незаконный игорный бизнес

Подпольные клубы обнаружили в Гаджиево и Полярном. Фото: Юрий СОКОЛОВ

Северянин может получить реальный срок за то, что организовал игорный клуб в Гаджиево и Полярном. Но для начала следователям предстоит установить его личность.

- По версии следствия, в мае 2022 года неустановленное лицо вне игорной зоны с использованием компьютерной техники, подключенной к Интернету, осуществляло деятельность по незаконному проведению азартных игр, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области Наталия Тростина.

Технику и нелегальную прибыль изъяли.

Возбуждены два уголовных дела по факту незаконного проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны и с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (ч. 1 ст. 171.2 УК РФ).

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