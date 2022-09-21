В Гаджиево и Полярном обнаружили незаконный игорный бизнес

Подпольные клубы обнаружили в Гаджиево и Полярном.
Фото: Юрий СОКОЛОВ
Северянин может получить реальный срок за то, что организовал игорный клуб в Гаджиево и Полярном. Но для начала следователям предстоит установить его личность.
- По версии следствия, в мае 2022 года неустановленное лицо вне игорной зоны с использованием компьютерной техники, подключенной к Интернету, осуществляло деятельность по незаконному проведению азартных игр, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области Наталия Тростина.
Технику и нелегальную прибыль изъяли.
Возбуждены два уголовных дела по факту незаконного проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны и с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (ч. 1 ст. 171.2 УК РФ).
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru