В Мурманской области ожидается туман и небольшие дожди

22 сентября будет переменная облачность, местами небольшой дождь. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Мурманской области сохраняется довольно теплая погода.

С 22 по 24 сентября основным погодообразующим фактором нашего региона будет циклоническая депрессия, расположенная в Норвежском и Гренландском морях, по периферии которой на Кольский полуостров будут поступать теплые воздушные массы с Атлантики.

- 22 сентября будет переменная облачность, местами небольшой дождь, ночью туман. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +1+6, днем +7+12 градусов, - сообщает мурманский гидрометцентр.

Напомним: в горах в районе Апатитов выпал снег.

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