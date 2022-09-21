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Общество21 сентября 2022 14:38

В Мурманской области ожидается туман и небольшие дожди

На Кольский полуостров будут поступать теплые воздушные массы из Атлантики
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
22 сентября будет переменная облачность, местами небольшой дождь.

22 сентября будет переменная облачность, местами небольшой дождь.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Мурманской области сохраняется довольно теплая погода.

С 22 по 24 сентября основным погодообразующим фактором нашего региона будет циклоническая депрессия, расположенная в Норвежском и Гренландском морях, по периферии которой на Кольский полуостров будут поступать теплые воздушные массы с Атлантики.

- 22 сентября будет переменная облачность, местами небольшой дождь, ночью туман. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +1+6, днем +7+12 градусов, - сообщает мурманский гидрометцентр.

Напомним: в горах в районе Апатитов выпал снег.

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