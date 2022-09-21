В магазине Мурманска задержали буйного посетителя

25-летнего мурманчанина доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Рано утром в магазин Мурманска, который находится в Ленинском округе, пришел молодой человек и стал вести себя неадекватно. Сотрудники торговой точки вызвали росгвардейцев.
- Экипаж вневедомственной охраны выяснил у работников магазина, что один из посетителей вел себя агрессивно. Тот громко выражался нецензурной бранью в адрес присутствующих и мешал нормальной работе магазина. На замечания дебошир не реагировал и отказывался покинуть заведение, - сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Мурманской области.
Оказавшего сопротивление 25-летнего мурманчанина доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru