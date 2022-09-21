В магазине Мурманска задержали буйного посетителя

25-летнего мурманчанина доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Рано утром в магазин Мурманска, который находится в Ленинском округе, пришел молодой человек и стал вести себя неадекватно. Сотрудники торговой точки вызвали росгвардейцев.

- Экипаж вневедомственной охраны выяснил у работников магазина, что один из посетителей вел себя агрессивно. Тот громко выражался нецензурной бранью в адрес присутствующих и мешал нормальной работе магазина. На замечания дебошир не реагировал и отказывался покинуть заведение, - сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Мурманской области.

Оказавшего сопротивление 25-летнего мурманчанина доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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