Всем пассажирам сошедшего с рельсов поезда "Мурманск-Санкт-Петербург" вернут деньги за билеты

Пассажиров, которые ждут посадки на станциях, проинформировали о ситуации по смс. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Всех пассажиров поезда №21 "Мурманск-Санкт-Петербург", пять вагонов которого сошли с рельсов, отправили до мест назначения. Напомним: ЧП произошло в районе перегона станции Куна и Ягельный Бор. Все вагоны на колесах, обошлось без дальнейшего опрокидывания. Пострадавших нет.

Сообщается, что пассажирам вернут деньги за билеты.

- Поездная бригада делает все возможное для комфорта пассажиров: чай и снеки выдаются бесплатно. Все пассажиры поезда получат возврат полной стоимости проезда, а также баллы программы лояльности «РЖД Бонус», - отметили в пресс-службе РЖД.

Пассажиров, которые ждут посадки на станциях, проинформировали о ситуации по смс, а также через объявления на вокзалах и станциях. Переоформление билетов идет в кассах без удержания сборов и плат.

Напомним: для пассажиров сошедшего с рельсов поезда "Мурманск-Санкт-Петербург" работает "горячая линия".

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