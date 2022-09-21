В Нивском сгорели дотла два ВАЗа

Горели два рядом стоящих автомобиля – ВАЗ -2115 и 2107. Фото: vk.com/murman01
Утром 21 сентября в поселке Нивском сгорели два автомобиля, припаркованные во дворе дома № 4 на улице Букина. На месте происшествия работали пожарные.
- Горели два рядом стоящих автомобиля – ВАЗ -2115 и 2107. В 11.12 ликвидировали открытое горение, а в 11.20 пожар. Один автомобиль обгорел полностью, а во втором обгорели моторный отсек, салон по всей площади, с левой стороны переднее и заднее колеса, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.
В тушении участвовали 11 человек личного состава, две пожарные автоцистерны. Причины и ущерб от возгорания предстоит установить.
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