Прокуратура проводит проверку по сходу пяти вагонов пассажирского поезда Мурманск-Санкт-Петербург

Вагоны остались на колесах. Фото: vk.com/murmansk.region
Около 12.40 21 сентября на перегоне станций Куна и Ягельный Бор под Оленегорском с рельсов сошли пять вагонов пассажирского поезда №21, шедшего из Мурманска в Санкт-Петербург.
- Пострадавших нет. На место выехал мурманский транспортный прокурор Никита Мошковский, - сообщили в Мурманской транспортной прокуратуре.
Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту схода вагонов пассажирского поезда.
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