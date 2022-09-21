Прокуратура проводит проверку по сходу пяти вагонов пассажирского поезда Мурманск-Санкт-Петербург

Вагоны остались на колесах. Фото: vk.com/murmansk.region

Около 12.40 21 сентября на перегоне станций Куна и Ягельный Бор под Оленегорском с рельсов сошли пять вагонов пассажирского поезда №21, шедшего из Мурманска в Санкт-Петербург.

- Пострадавших нет. На место выехал мурманский транспортный прокурор Никита Мошковский, - сообщили в Мурманской транспортной прокуратуре.

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту схода вагонов пассажирского поезда.

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